Juan Castellanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Castellanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Castellanos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Castellanos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Castellanos 30 Ekim 1995 tarihinde Maturín şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Juan Carlos Castellanos Anuel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Castellanos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Castellanos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Castellanos'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Castellanos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Castellanos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Castellanos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Castellanos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dep. Petare

1 Temmuz 2015 yılında Deportivo Lara

1 Ocak 2016 yılında UCV FC

1 Temmuz 2018 yılında Deportivo Lara

1 Ocak 2022 yılında Jaguares FC

Juan Castellanos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Castellanos şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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