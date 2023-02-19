Mauricio Castano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Castano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Castano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Castano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Castano 6 Aralık 1993 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Mauricio Castaño Grisales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Castano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Talent yapmaktadır. Mauricio Castano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mauricio Castano'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauricio Castano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Castano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauricio Castano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Castano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Alianza FC

1 Temmuz 2018 yılında Árabe Unido

10 Temmuz 2019 yılında Alianza FC

1 Ocak 2021 yılında Jaguares FC

Mauricio Castano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Castano şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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