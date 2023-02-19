Geremias Melendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geremias Melendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geremias Melendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geremias Melendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geremias Melendez 5 Mayıs 1995 tarihinde Maracaibo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Geremías Meléndez Renhals şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geremias Melendez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A2SPORTSMANAGEMENT S.A.S yapmaktadır. Geremias Melendez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Geremias Melendez'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Geremias Melendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geremias Melendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Geremias Melendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geremias Melendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Venados FC

1 Temmuz 2018 yılında Deportivo JBL

1 Temmuz 2019 yılında Dynamo Puerto

6 Ocak 2020 yılında Deportivo Lara

1 Nisan 2021 yılında Carabobo FC

1 Ocak 2022 yılında Jaguares FC

Geremias Melendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geremias Melendez şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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