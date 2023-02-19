Duvan Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duvan Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duvan Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duvan Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duvan Rodriguez 5 Mayıs 1996 tarihinde Montería şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Duván Rodríguez Urango şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duvan Rodriguez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GestiSports yapmaktadır. Duvan Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Duvan Rodriguez'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Duvan Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duvan Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Duvan Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duvan Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zamora FC

31 Aralık 2020 yılında El Vigía

1 Ocak 2021 yılında Zamora FC

21 Ocak 2022 yılında Jaguares FC

Duvan Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duvan Rodriguez şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.