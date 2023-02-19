Javier Narvaez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Narvaez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Narvaez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Narvaez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Narvaez 28 Temmuz 2000 tarihinde Cereté şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Antonio Narváez Marín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Narvaez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Javier Narvaez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javier Narvaez'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javier Narvaez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Narvaez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javier Narvaez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Narvaez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Fortaleza CEIF

8 Ocak 2023 yılında Jaguares FC

Javier Narvaez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Narvaez şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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