Yilber Arboleda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yilber Arboleda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yilber Arboleda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yilber Arboleda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yilber Arboleda 13 Ocak 1999 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yilber Arboleda Quiñones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yilber Arboleda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yilber Arboleda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına - tarihinde katılmıştır. Yilber Arboleda'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yilber Arboleda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yilber Arboleda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yilber Arboleda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yilber Arboleda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Real Santander

31 Aralık 2022 yılında Jaguares FC

Yilber Arboleda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yilber Arboleda şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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