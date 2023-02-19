Jhon Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Perez 22 Temmuz 1988 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Fredy Pérez Lizarazo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Perez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini South.american.players yapmaktadır. Jhon Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhon Perez'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında A. Bucaramanga

30 Haziran 2014 yılında Real Santander

1 Temmuz 2014 yılında CD América

1 Ocak 2015 yılında A. Bucaramanga

30 Haziran 2015 yılında CD América

1 Temmuz 2015 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2016 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2021 yılında Rionegro Águila

15 Ocak 2021 yılında Rionegro Águila

9 Mayıs 2021 yılında Alianza Petrol.

9 Ocak 2022 yılında Royal Pari

23 Ocak 2023 yılında Jaguares FC

Jhon Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Perez şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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