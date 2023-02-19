Carlos Copete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Copete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Copete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Copete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Copete 7 Mayıs 2000 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Andrés Copete Vélez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Copete Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Connect Sports yapmaktadır. Carlos Copete, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Copete'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Copete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Copete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Copete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Copete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Jaguares FC

Carlos Copete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Copete şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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