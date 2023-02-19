Armando Araque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Araque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Armando Araque kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Armando Araque ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Armando Araque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Araque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armando Araque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armando Araque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armando Araque 6 Mart 1989 tarihinde Mérida şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Armando José Araque Peña şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armando Araque Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Armando Araque, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jaguares de Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Jaguares de Córdoba takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Armando Araque'nin Jaguares de Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Armando Araqueboyu ve yaşı kaç

Armando Araque Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armando Araque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Armando Araque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armando Araque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Zulia FC

1 Ocak 2011 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2014 yılında Zulia FC

1 Ocak 2015 yılında Llaneros EF

1 Ocak 2016 yılında El Vigía

1 Temmuz 2018 yılında Libertador FC

11 Ocak 2019 yılında Estudiantes

4 Ocak 2020 yılında Estudiantes

24 Ocak 2023 yılında Jaguares FC

Armando Araque kimdir

Armando Araque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armando Araque şuan Jaguares de Córdoba takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Armando Araque nereli

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