Breiner Ascanio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Breiner Ascanio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Breiner Ascanio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Breiner Ascanio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Breiner Ascanio {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Breiner Ascanio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Breiner Ascanio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına - tarihinde katılmıştır. Breiner Ascanio'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Breiner Ascanio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Breiner Ascanio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Breiner Ascanio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Breiner Ascanio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Breiner Ascanio şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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