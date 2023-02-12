Callum Booth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Booth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Callum Booth kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Callum Booth ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Callum Booth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Booth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Callum Booth

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Booth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Callum Booth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Callum Booth 30 Mayıs 1991 tarihinde Stranraer şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Callum Booth Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Superior Sports Management yapmaktadır. Callum Booth, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 16 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Callum Booth'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Callum Boothboyu ve yaşı kaç

Callum Booth Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Callum Booth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Callum Booth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Callum Booth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Hibernian FC U20

1 Ocak 2010 yılında Arbroath

1 Mayıs 2010 yılında Hibernian FC U20

1 Temmuz 2010 yılında Brechin City

1 Aralık 2010 yılında Hibernian FC U20

1 Ocak 2011 yılında Hibernian FC

31 Ağu 2012 yılında Livingston FC

6 Mayıs 2013 yılında Hibernian FC

1 Temmuz 2013 yılında Raith Rovers

5 Mayıs 2014 yılında Hibernian FC

28 Ocak 2015 yılında Partick Thistle

25 Mayıs 2015 yılında Hibernian FC

1 Temmuz 2015 yılında Partick Thistle

1 Temmuz 2018 yılında Dundee United

24 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2019 yılında St. Johnstone

Callum Booth kimdir

Callum Booth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Callum Booth şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Haddington Athletic, Hibernian FC (2001-2010)

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Callum Booth nereli

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