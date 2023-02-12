Tony Gallacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Gallacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Gallacher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Gallacher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony Gallacher 23 Temmuz 1999 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Gallacher Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tony Gallacher, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tony Gallacher'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Tony Gallacher Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tonygallacher33/

Tony Gallacher Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tony Gallacher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tony Gallacher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony Gallacher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Forth Valley FA

1 Temmuz 2015 yılında Falkirk FC U20

1 Temmuz 2016 yılında Falkirk FC

27 Ocak 2018 yılında Liverpool U23

14 Eylül 2020 yılında Toronto

31 Aralık 2020 yılında Liverpool U23

4 Ocak 2022 yılında St. Johnstone

Tony Gallacher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony Gallacher şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tony Gallacher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Falkirk FC/FVFA (2009-2016)

İskoçya U16 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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