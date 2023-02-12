Elliot Parish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliot Parish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elliot Parish kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elliot Parish ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elliot Parish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliot Parish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elliot Parish

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elliot Parish adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elliot Parish Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elliot Parish 20 Mayıs 1990 tarihinde Towcester şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İngiltere,Galler uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Elliot Charles Parish şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elliot Parish Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elliot Parish, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Elliot Parish'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Elliot Parish Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/EllParish

Elliot Parishboyu ve yaşı kaç

Elliot Parish Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elliot Parish isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Elliot Parish Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elliot Parish futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Aston Villa Res.

24 Mart 2011 yılında Lincoln City

15 Haziran 2011 yılında Aston Villa Res.

24 Eylül 2011 yılında Cardiff

2 Ocak 2012 yılında Aston Villa Res.

3 Ocak 2012 yılında Cardiff

18 Eylül 2012 yılında Wycombe Wand.

25 Eylül 2012 yılında Cardiff

26 Temmuz 2013 yılında Bristol City

10 Şubat 2014 yılında Newport County

10 Mart 2014 yılında Bristol City

7 Ağu 2014 yılında Blackpool

23 Temmuz 2015 yılında Colchester Utd.

1 Temmuz 2016 yılında Accrington St.

20 Temmuz 2017 yılında Dundee FC

1 Temmuz 2019 yılında St. Johnstone

Elliot Parish kimdir

Elliot Parish Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elliot Parish şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Elliot Parish Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U20 takımında 21 numaralı formasıyla 26 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Elliot Parish nereli

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