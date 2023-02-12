Jamie Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jamie Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jamie Murphy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jamie Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jamie Murphy

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Murphy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Murphy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Murphy 28 Ağu 1989 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı James Murphy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Murphy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Momentum Sports Management yapmaktadır. Jamie Murphy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jamie Murphy'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamie Murphy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/j.murphy_7/

Jamie Murphyboyu ve yaşı kaç

Jamie Murphy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jamie Murphy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jamie Murphy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Murphy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Motherwell FC U20

1 Temmuz 2008 yılında Motherwell FC

3 Ocak 2013 yılında Sheff Utd

14 Ağu 2015 yılında Brighton

7 Ocak 2018 yılında Glasgow Rangers

14 Mayıs 2018 yılında Brighton

1 Temmuz 2018 yılında Glasgow Rangers

20 Ocak 2020 yılında Burton Albion

31 Mayıs 2020 yılında Glasgow Rangers

29 Ağu 2020 yılında Hibernian FC

23 Mayıs 2021 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2021 yılında Hibernian FC

31 Ocak 2022 yılında Mansfield Town

31 Mayıs 2022 yılında Hibernian FC

5 Temmuz 2022 yılında St. Johnstone

Jamie Murphy kimdir

Jamie Murphy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Murphy şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Westwood Rovers, Drumchapel Thistle, Clyde FC (-2002), Motherwell FC (2002-2008)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jamie Murphy nereli

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