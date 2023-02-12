Nicky Clark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicky Clark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicky Clark kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicky Clark ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicky Clark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicky Clark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicky Clark

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicky Clark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicky Clark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicky Clark 3 Haziran 1991 tarihinde Bellshill şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicholas Clark şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicky Clark Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StormSportsX yapmaktadır. Nicky Clark, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nicky Clark'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicky Clarkboyu ve yaşı kaç

Nicky Clark Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicky Clark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicky Clark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicky Clark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Aberdeen FC U17

1 Temmuz 2008 yılında Aberdeen FC U20

1 Eylül 2009 yılında Peterhead FC

1 Mayıs 2010 yılında Aberdeen FC U20

1 Ağu 2010 yılında Peterhead FC

1 Temmuz 2011 yılında Queen o. t. S.

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2013 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2016 yılında Bury

31 Ağu 2016 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2018 yılında Dundee United

31 Ağu 2022 yılında St. Johnstone

Nicky Clark kimdir

Nicky Clark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicky Clark şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicky Clark nereli

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