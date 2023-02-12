Drey Wright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drey Wright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drey Wright adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Drey Wright Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Drey Wright 30 Nisan 1995 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Drey Jermaine Wright şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Drey Wright Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Drey Wright, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Drey Wright'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Drey Wright Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Drey Wright isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Drey Wright Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Drey Wright futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Colchester Utd.

1 Temmuz 2018 yılında St. Johnstone

10 Temmuz 2020 yılında Hibernian FC

1 Temmuz 2022 yılında St. Johnstone

Drey Wright Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Drey Wright şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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