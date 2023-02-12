Charlie Gilmour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Gilmour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlie Gilmour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charlie Gilmour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charlie Gilmour 11 Şubat 1999 tarihinde Brighton şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İskoçya,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Charlie Ian Gilmour şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charlie Gilmour Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Charlie Gilmour, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Charlie Gilmour'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Charlie Gilmour Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/charlieiangilmour47/

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Charlie Gilmour Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Charlie Gilmour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Charlie Gilmour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charlie Gilmour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2017 yılında Arsenal U23

8 Temmuz 2019 yılında Norwich U21

18 Temmuz 2019 yılında Telstar

30 Haziran 2020 yılında Norwich U21

1 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında St. Johnstone

30 Eylül 2021 yılında Alloa Athletic

2 Ocak 2022 yılında St. Johnstone

16 Ağu 2022 yılında Cove Rangers FC

12 Ocak 2023 yılında St. Johnstone

Charlie Gilmour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charlie Gilmour şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Charlie Gilmour Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arsenal (2006-2019)

İngiltere U16 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İskoçya U15 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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