Ross Sinclair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Sinclair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ross Sinclair kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ross Sinclair ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ross Sinclair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Sinclair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross Sinclair adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ross Sinclair Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ross Sinclair 7 Mayıs 2001 tarihinde Perth şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ross Sinclair Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ross Sinclair, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Ross Sinclair'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Ross Sinclairboyu ve yaşı kaç

Ross Sinclair Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ross Sinclair isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ross Sinclair Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ross Sinclair futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında St. Johnstone FC U17

1 Temmuz 2017 yılında St. Johnstone FC U20

1 Temmuz 2018 yılında St. Johnst. B

28 Ağu 2018 yılında BSC Glasgow

6 Ocak 2019 yılında St. Johnst. B

25 Temmuz 2019 yılında Brechin City

31 Ocak 2020 yılında St. Johnst. B

3 Mart 2020 yılında Kelty Hearts

1 Mayıs 2020 yılında St. Johnst. B

1 Ağu 2020 yılında St. Johnstone

25 Eylül 2020 yılında Cowdenbeath FC

1 Şubat 2021 yılında St. Johnstone

28 Temmuz 2022 yılında Montrose

6 Kasım 2022 yılında St. Johnstone

11 Kasım 2022 yılında Montrose

29 Ocak 2023 yılında St. Johnstone

Ross Sinclair kimdir

Ross Sinclair Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ross Sinclair şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Scone Thistle (-2013), St. Johnstone FC (2013-2018)

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Ross Sinclair nereli

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