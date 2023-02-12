Murray Davidson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murray Davidson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murray Davidson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murray Davidson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murray Davidson 7 Mart 1988 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murray Davidson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murray Davidson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 1 Temmuz 2009 tarihinde katılmıştır. Murray Davidson'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Murray Davidson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Murray Davidson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Murray Davidson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murray Davidson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Livingston U20

1 Temmuz 2006 yılında Livingston FC

1 Ocak 2007 yılında Cowdenbeath FC

1 Mayıs 2007 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2009 yılında St. Johnstone

Murray Davidson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murray Davidson şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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