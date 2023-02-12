Cammy Macpherson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cammy Macpherson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cammy Macpherson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cammy Macpherson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cammy Macpherson 29 Aralık 1998 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cameron MacPherson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cammy Macpherson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cammy Macpherson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cammy Macpherson'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Cammy Macpherson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cammy Macpherson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cammy Macpherson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cammy Macpherson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında St. Mirren FC U20

31 Ocak 2018 yılında Stranraer

30 Nisan 2018 yılında St. Mirren FC U20

1 Temmuz 2018 yılında St. Mirren

31 Ağu 2021 yılında St. Johnstone

22 Ocak 2022 yılında St. Mirren

24 Ocak 2022 yılında St. Johnstone

Cammy Macpherson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cammy Macpherson şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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