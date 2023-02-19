Camilo Duran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Duran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Duran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Duran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Duran {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Duran Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Camilo Duran, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına - tarihinde katılmıştır. Camilo Duran'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Camilo Duran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camilo Duran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Camilo Duran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Duran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Duran şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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