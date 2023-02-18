Cheickne Samake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheickne Samake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheickne Samake adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheickne Samake Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheickne Samake 21 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheickne Samake Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cheickne Samake, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Cheickne Samake'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cheickne Samake Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cheickne Samake isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cheickne Samake Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheickne Samake futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Khémisset

16 Ağu 2022 yılında OC Safi

Cheickne Samake Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheickne Samake şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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