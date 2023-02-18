Walid Rhailouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Rhailouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Rhailouf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walid Rhailouf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walid Rhailouf 13 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walid Rhailouf Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walid Rhailouf, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Walid Rhailouf'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Walid Rhailouf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walid Rhailouf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walid Rhailouf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walid Rhailouf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2022 yılında OC Safi

Walid Rhailouf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walid Rhailouf şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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