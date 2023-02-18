Abderrahmane Qassaq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderrahmane Qassaq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderrahmane Qassaq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderrahmane Qassaq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderrahmane Qassaq 16 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderrahmane Qassaq Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Abderrahmane Qassaq, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 24 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Abderrahmane Qassaq'nin Olympique Safi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abderrahmane Qassaq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderrahmane Qassaq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abderrahmane Qassaq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderrahmane Qassaq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Kasım 2020 yılında OC Safi

Abderrahmane Qassaq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderrahmane Qassaq şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.