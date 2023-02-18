Yassine Kordani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Kordani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Kordani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Kordani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Kordani 31 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Kordani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yassine Kordani, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yassine Kordani'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yassine Kordani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine Kordani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassine Kordani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Kordani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2022 yılında OC Safi

Yassine Kordani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Kordani şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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