Oussama Mahrous kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Mahrous Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Mahrous adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Mahrous Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Mahrous 7 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Mahrous Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oussama Mahrous, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 30 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Oussama Mahrous'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oussama Mahrous Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Mahrous isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oussama Mahrous Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Mahrous futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Kasım 2020 yılında OC Safi

Oussama Mahrous Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Mahrous şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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