Mehdi Ashabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Ashabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Ashabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Ashabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Ashabi 21 Ağu 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Ashabi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Ashabi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Ashabi'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Ashabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Ashabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Ashabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Ashabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2022 yılında Wydad AC

5 Eylül 2022 yılında OC Safi

Mehdi Ashabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Ashabi şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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