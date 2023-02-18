Salaheddine Benyachou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salaheddine Benyachou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Salaheddine Benyachou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Salaheddine Benyachou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Salaheddine Benyachou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salaheddine Benyachou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salaheddine Benyachou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salaheddine Benyachou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salaheddine Benyachou 30 Kasım 1999 tarihinde Safi şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salaheddine Benyachou Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salaheddine Benyachou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Salaheddine Benyachou'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Salaheddine Benyachouboyu ve yaşı kaç

Salaheddine Benyachou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salaheddine Benyachou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Salaheddine Benyachou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salaheddine Benyachou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında OC Safi

30 Ağu 2021 yılında Wydad AC

31 Ocak 2023 yılında OC Safi

30 Haziran 2023 yılında Wydad AC

Salaheddine Benyachou kimdir

Salaheddine Benyachou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salaheddine Benyachou şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Salaheddine Benyachou nereli

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