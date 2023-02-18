Ali Acha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Acha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Acha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Acha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Acha 7 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Acha Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Acha, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Acha'nin Olympique Safi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Acha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Acha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Acha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Acha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2021 yılında RAC Casablanca

15 Ocak 2022 yılında OC Safi

Ali Acha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Acha şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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