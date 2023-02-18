Mohamed El Morabit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Morabit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Morabit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed El Morabit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed El Morabit 11 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da محمد المرابط şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed El Morabit Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Belmaachi Spåort Agent yapmaktadır. Mohamed El Morabit, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 7 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed El Morabit'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed El Morabit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed El Morabit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed El Morabit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed El Morabit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında OC Safi

15 Eylül 2020 yılında SCC Mohammedia

31 Ocak 2022 yılında Raja Casablanca

30 Haziran 2022 yılında SCC Mohammedia

7 Ağu 2022 yılında OC Safi

30 Haziran 2023 yılında SCC Mohammedia

Mohamed El Morabit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed El Morabit şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Olympique Safi ( -2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.