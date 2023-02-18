Boniface Haba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boniface Haba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boniface Haba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boniface Haba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boniface Haba 30 Eylül 1996 tarihinde Kindia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boniface Haba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB11 Sportsmanagement yapmaktadır. Boniface Haba, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Boniface Haba'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Boniface Haba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boniface Haba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boniface Haba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boniface Haba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Horoya AC

5 Ağu 2022 yılında OC Safi

Boniface Haba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boniface Haba şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Boniface Haba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gine takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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