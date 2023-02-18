Mohamed Rouhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Rouhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Rouhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Rouhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Rouhi 1 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Rouhi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Rouhi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Rouhi'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Rouhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Rouhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Rouhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Rouhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Kawkab Marrak.

21 Temmuz 2017 yılında Benguérir

30 Haziran 2018 yılında Kawkab Marrak.

1 Ocak 2019 yılında Wydad Fes

1 Eylül 2019 yılında Rapide Oued Zem

26 Ocak 2022 yılında Hassania

12 Ağu 2022 yılında OC Safi

Mohamed Rouhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Rouhi şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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