Abdoulaye Diarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Diarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulaye Diarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoulaye Diarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoulaye Diarra 28 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoulaye Diarra Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lucinvest Trading yapmaktadır. Abdoulaye Diarra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdoulaye Diarra'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdoulaye Diarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoulaye Diarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdoulaye Diarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoulaye Diarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2016 yılında Ittihad Tanger

17 Eylül 2017 yılında Rapide Oued Zem

8 Kasım 2020 yılında MAS Fes

16 Ağu 2022 yılında OC Safi

Abdoulaye Diarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoulaye Diarra şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Abdoulaye Diarra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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