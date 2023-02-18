Mohamed Mourad Naji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Mourad Naji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Mourad Naji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Mourad Naji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Mourad Naji 24 Ağu 1990 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Mourad Naji Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Mourad Naji, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 2 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Mourad Naji'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Mourad Naji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Mourad Naji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Mourad Naji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Mourad Naji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Kénitra

9 Temmuz 2015 yılında CR Al Hoceima

14 Temmuz 2017 yılında Kawkab Marrak.

14 Eylül 2018 yılında CR Al Hoceima

2 Temmuz 2019 yılında OC Safi

Mohamed Mourad Naji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Mourad Naji şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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