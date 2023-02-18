Mehdi Ouaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Ouaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Ouaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Ouaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Ouaya 24 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Ouaya Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Ouaya, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Ouaya'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Ouaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Ouaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Ouaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Ouaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Union Touarga

27 Ağu 2016 yılında Ittihad Tanger

1 Temmuz 2018 yılında Widad Témara

27 Ekim 2020 yılında Rapide Oued Zem

4 Ağu 2022 yılında OC Safi

Mehdi Ouaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Ouaya şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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