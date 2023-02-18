Abdelhay Forsy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhay Forsy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhay Forsy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhay Forsy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhay Forsy 23 Haziran 1998 tarihinde Marrakech şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da عبد الحي فورصي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhay Forsy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelhay Forsy, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdelhay Forsy'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdelhay Forsy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhay Forsy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelhay Forsy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhay Forsy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2020 yılında CA Khénifra

1 Ağu 2022 yılında Raja Casablanca

31 Ocak 2023 yılında OC Safi

30 Haziran 2023 yılında Raja Casablanca

Abdelhay Forsy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhay Forsy şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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