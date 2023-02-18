Axel Meye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Meye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Meye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Meye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Meye 6 Haziran 1995 tarihinde Libreville şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gabon uyrukludur.Gerçek adı da Axel Méyé Me Ndong şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Meye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SWISS GOAL MANAGEMENT GMBH yapmaktadır. Axel Meye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Axel Meye'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Axel Meye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Axel Meye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Axel Meye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Meye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında US Bitam

1 Temmuz 2012 yılında Missile FC

1 Ocak 2015 yılında Akanda FC

14 Ocak 2016 yılında Eskişehirspor

11 Temmuz 2017 yılında Manisaspor

31 Ocak 2018 yılında Paris FC

12 Ağu 2018 yılında Qadsia SC

20 Eylül 2019 yılında CR Al Hoceima

16 Ekim 2020 yılında Ittihad Tanger

26 Ağu 2022 yılında Raja Casablanca

28 Ocak 2023 yılında OC Safi

30 Haziran 2023 yılında Raja Casablanca

Axel Meye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Meye şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Axel Meye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gabon takımında 10 numaralı formasıyla 15 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 2 gol atmıştır.

Gabon U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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