Youssef Michte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Michte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Youssef Michte kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Youssef Michte ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Youssef Michte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Michte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Michte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Michte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Michte 1 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Michte Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Youssef Michte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına - tarihinde katılmıştır. Youssef Michte'nin Olympique Safi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youssef Michteboyu ve yaşı kaç

Youssef Michte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Michte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Youssef Michte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Michte kimdir

Youssef Michte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Michte şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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Youssef Michte nereli

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