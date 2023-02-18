Saifeddine Kahlaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saifeddine Kahlaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saifeddine Kahlaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saifeddine Kahlaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saifeddine Kahlaoui 17 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saifeddine Kahlaoui Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saifeddine Kahlaoui, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına - tarihinde katılmıştır. Saifeddine Kahlaoui'nin Olympique Safi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saifeddine Kahlaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saifeddine Kahlaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saifeddine Kahlaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saifeddine Kahlaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saifeddine Kahlaoui şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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