Mohamed Elabdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Elabdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Elabdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Elabdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Elabdi 8 Aralık 1997 tarihinde Agadir şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Elabdi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Elabdi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Elabdi'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Elabdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Elabdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Elabdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Elabdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2021 yılında Najah Agadir

1 Ağu 2021 yılında Ait Melloul

9 Ağu 2022 yılında OC Safi

Mohamed Elabdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Elabdi şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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