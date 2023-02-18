Soufian Aznabet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soufian Aznabet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soufian Aznabet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soufian Aznabet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soufian Aznabet 24 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da سفيان ازنبيط şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soufian Aznabet Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soufian Aznabet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 21 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Soufian Aznabet'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Soufian Aznabet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soufian Aznabet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soufian Aznabet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soufian Aznabet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Khémisset

10 Kasım 2020 yılında Moghreb Tétouan

1 Eylül 2021 yılında Berrechid

21 Ağu 2022 yılında OC Safi

Soufian Aznabet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soufian Aznabet şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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