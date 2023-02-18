Khalid Kbiri Alaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Kbiri Alaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Kbiri Alaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Kbiri Alaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Kbiri Alaoui 28 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Kbiri Alaoui Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Julien Poujol yapmaktadır. Khalid Kbiri Alaoui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khalid Kbiri Alaoui'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Khalid Kbiri Alaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Kbiri Alaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Khalid Kbiri Alaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Kbiri Alaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2019 yılında Beni Mellal

30 Kasım 2020 yılında MAS Fes

13 Ağu 2021 yılında JS Soualem

14 Temmuz 2022 yılında OC Safi

Khalid Kbiri Alaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Kbiri Alaoui şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.