Yassine Belfadla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Belfadla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Belfadla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Belfadla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Belfadla {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Belfadla Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yassine Belfadla, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına - tarihinde katılmıştır. Yassine Belfadla'nin Olympique Safi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yassine Belfadla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine Belfadla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassine Belfadla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Belfadla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Belfadla şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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