Younes Najjari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younes Najjari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Younes Najjari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Younes Najjari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Younes Najjari 6 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Younes Najjari Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Younes Najjari, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Younes Najjari'nin Olympique Safi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Younes Najjari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Younes Najjari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Younes Najjari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Younes Najjari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2021 yılında Kawkab Marrak.

17 Ocak 2022 yılında OC Safi

Younes Najjari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Younes Najjari şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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