Soulaiman El Amrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soulaiman El Amrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soulaiman El Amrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soulaiman El Amrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soulaiman El Amrani 1 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soulaiman El Amrani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soulaiman El Amrani, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Soulaiman El Amrani'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Soulaiman El Amrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soulaiman El Amrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soulaiman El Amrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soulaiman El Amrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında Khémisset

1 Temmuz 2019 yılında Difaâ El Jadida

31 Ocak 2022 yılında OC Safi

Soulaiman El Amrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soulaiman El Amrani şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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