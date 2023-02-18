Yassir Bessak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassir Bessak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassir Bessak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassir Bessak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassir Bessak 12 Ocak 2000 tarihinde Safi şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da ياسر بساك şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassir Bessak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Yassir Bessak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Yassir Bessak'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yassir Bessak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassir Bessak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassir Bessak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassir Bessak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında OC Safi

24 Ocak 2022 yılında Rach. Bernoussi

30 Haziran 2022 yılında OC Safi

Yassir Bessak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassir Bessak şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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