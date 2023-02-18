Abdelghafour Lamirat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelghafour Lamirat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelghafour Lamirat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelghafour Lamirat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelghafour Lamirat 26 Ağu 1997 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelghafour Lamirat Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelghafour Lamirat, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 22 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Abdelghafour Lamirat'nin Olympique Safi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelghafour Lamirat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelghafour Lamirat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdelghafour Lamirat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelghafour Lamirat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2021 yılında OC Safi

Abdelghafour Lamirat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelghafour Lamirat şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.