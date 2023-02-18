Moncef Amri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moncef Amri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moncef Amri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moncef Amri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moncef Amri 22 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moncef Amri Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moncef Amri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına - tarihinde katılmıştır. Moncef Amri'nin Olympique Safi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moncef Amri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moncef Amri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moncef Amri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moncef Amri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moncef Amri şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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