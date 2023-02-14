Cheikh Niasse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheikh Niasse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheikh Niasse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheikh Niasse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheikh Niasse 19 Ocak 2000 tarihinde Gossas şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Senegal,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cheikh Ahmet Tidiane Niasse şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheikh Niasse Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DKN Agency yapmaktadır. Cheikh Niasse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Cheikh Niasse'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Cheikh Niasse Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cheikh Niasse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cheikh Niasse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheikh Niasse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında LOSC Lille B

1 Temmuz 2020 yılında LOSC Lille

1 Şubat 2021 yılında Panathinaikos

30 Haziran 2021 yılında LOSC Lille

3 Şubat 2022 yılında BSC Young Boys

Cheikh Niasse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheikh Niasse şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

US Boulogne-sur-Mer (2004-2016), LOSC Lille (2016-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.