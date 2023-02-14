Kevin Ruegg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Ruegg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Ruegg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Ruegg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Ruegg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Ruegg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Ruegg

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Ruegg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Ruegg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Ruegg 5 Ağu 1998 tarihinde Uster şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kamerun uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Ruegg Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Kevin Ruegg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Ruegg'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Ruegg Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kevin.rueegg

Kevin Rueggboyu ve yaşı kaç

Kevin Ruegg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Ruegg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kevin Ruegg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Ruegg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2016 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich

1 Eylül 2020 yılında Hellas Verona

3 Şubat 2022 yılında FC Lugano

30 Haziran 2022 yılında Hellas Verona

16 Temmuz 2022 yılında BSC Young Boys

30 Haziran 2023 yılında Hellas Verona

Kevin Ruegg kimdir

Kevin Ruegg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Ruegg şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Greifensee (-2008), FC Zürich (2008-2017)

Kevin Ruegg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 2 numaralı formasıyla 15 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U15 takımında 3 numaralı formasıyla 18 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kevin Ruegg nereli

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